In Spanien fliegen wieder tonnenweise Tomaten durch eine Kleinstadt

Menschen aus aller Welt haben sich am Mittwoch im spanischen Buñol die traditionelle Tomatenschlacht "Tomatina" geliefert.

Arbeiter luden an der Hauptstraße der Gemeinde in der Provinz Valencia 130 Tonnen überreife Tomaten ab, mit denen sich Teilnehmer dann für zwölf Euro Gebühr bewerfen konnten. Viele standen knöcheltief in dem roten Gemüse. Einige schützen ihre Augen mit Schwimmbrillen. Nach Ende der einstündigen Schlacht am Mittag ging es für die Kämpfer zum Duschen.