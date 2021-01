In Sigulda „rodelte“ es nicht nach Wunsch

Sigulda (dk). Das Weltcuprennen – gleichzeitig Europameisterschaft – im lettischen Sigulda lief für das Austria-Team nicht nach Wunsch. Medaillen gab es keine.

Bleibt nur zu hoffen, dass die erfolgsverwöhnten Rodler beim nächsten Weltcuprennen am 23./24. Jänner 21 in Oberhof wieder an ihre gewohnte Form anschließen können.