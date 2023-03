IN SHARED SPACES ist eine Koproduktion der Vorarlberger Tanzkompanie OTROS AMORES und einem Künstler:innen-Kollektiv aus Buenos Aires.

Sich fluide zwischen Tango und zeitgenössischem Tanz bewegend, spielt das Stück mit traditionellen Rollen und eröffnet der Weiblichkeit neuen Entfaltungsraum. Simultan und live performed auf zwei Kontinenten, verbunden durch den Cyberspace – einmal Buenos Aires und zurück.

Spannung liegt in der Luft, wenn sich bewegte Bilder und Live-Musik zwischen den jeweils 11.355 Kilometer entfernten Bühnenräumen übertragen, neue Bild- und Klangkompositionen schaffen und mit dem jeweiligen Publikum vor Ort interagieren. Leinwand und Bildschirm zoomen dabei in die jeweilige Parallelwelt des Frauseins und lassen unterschiedliche Akzentuierungen des Themenfeldes Emanzipation erkennen. Das Stück spielt mit Klischees und Tanzgenres, verweigert sich dabei gänzlich dem machoiden Charakter des Tangos und plädiert für intuitive Weiblichkeit abseits patriarchaler Lesart. Mittels Bewegungselementen und Kameraeinstellungen werden Blicke neu und anders auf den weiblichen Körper gelenkt. Der Tango wird in seine Grundelemente zerlegt und in die Sprache des zeitgenössischen Tanzes eingeflochten.

In Shared Spaces ist der zweite Teil der hybrid angelegten Tanzserie „Tango Tanz Trilogy“ mit der aus Argentinien stammenden und seit über 20 Jahren in Hard lebenden Tänzerin Claudia Grava. Auf der Bühne vor Ort begleitet sie die Cellistin Yenisey Rodriguez. Aus Buenos Aires zugeschaltet sind die Tänzerinnen Veronica Litvak und Liliana Tasso sowie Musiker Daniel Vacs. „Die Pandemiezeiten ermutigten uns, unsere digitalen Kommunikationskanäle auch in die Choreografie einzubinden, dabei Sichtfelder zu erweitern und sie mit der emotionalen Bewegungssprache des Tangos zu verbinden.

So entstand die Idee von IN SHARED SPACES – zwei, zeitgleich an verschiedenen Orten inszenierte Performances, die im jeweiligen Publikumsraum zu einem Werk verschmelzen“, so Claudia Grava. Ungewöhnliche Kamerawinkel brechen dabei mit der Projektion des Perfekten – gerade auch in Bezug auf das Schönheitsideal der Frau. Kein Filter, keine Retusche. Stattdessen ein Stück wie eine Umarmung.#

IN SHARED SPACES

Premiere: Theater Kosmos, 16.4. 18:00 Uhr

Weitere Aufführungen:

Remise Bludenz: 22.04., 20:00 Uhr

Spielboden Dornbirn: 23.09., 20:00 Uhr

Kammgarn Hard: 21.10., 20:00 Uhr