In seiner Lieblingsdisziplin war Brändle unantastbar

Rad-Ass Matthias Brändle hat zum achten Mal den Staatsmeistertitel im Einzelzeitfahren eingefahren.

Der Hohenemser setzte sich am Samstag in Kufstein nach 27 Kilometern in 32:41,41 Minuten vor Felix Ritzinger (+34,62 Sek.), Tobias Bayer (47,92), Markus Wildauer (51,62) und Patrick Gamper (1:03,11 Min) durch. Lokalmatador Gamper hatte vorgehabt, Brändle den Sieg streitig zu machen, er muss auf die nächste Chance warten.