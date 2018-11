In Rankweil wird gerubbelt und gewonnen

Start der Weihnachtslosaktion der Kaufmannmannschaft

Rankweil. Genau einen Monat, vom 24.November bis zum 24.Dezember haben Kunden in Rankweil die Chance einen von knapp 20.000 Sofortpreisen, oder aber einen der 13 Hauptpreise zu gewinnen. Objekt der Begierde ist der diesjährige Hauptpreis, ein Fiat Panda, vom Autohaus Rohrer im Wert von 11.900 Euro. Dieser wird, genauso wie die anderen Hauptgewinnen im kommenden Jänner verlost, die Sofortpreise sind wie der Name schon sagt, gleich einlösbar. Das System ist so einfach wie spannend. Bei jedem Einkauf in einem der 70 Mitgliedsbetriebe, gibt es eines der 200.000 Lose gratis dazu und gilt als Dankeschön für der Kaufmannschaft dafür, dass die Kunden lokal ihre Weihnachtsgeschenke erworben haben und nicht etwa im Onlinehandel.