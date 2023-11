In Rankweil ist wieder Eiszeit

In dieser Woche starteten auch die Nachwuchscracks des HC SAMINA Rankweil mit den ersten Eistraining in die neue Saison

Seit dieser Woche ziehen auch die Cracks des HC SAMINA Rankweil wieder ihre Kurven auf dem Eis der Gastra.

Rankweil. Lange mussten die Rankweiler Eishockeykids warten, dementsprechend groß war die Freude als es nun endlich wieder aufs Eis ging.

Nachwuchs steht im Vordergrund

Während das Landesliga-Team der Rankler bereits voll im Meisterschaftsbetrieb steht, mussten die Nachwuchscracks etwas länger auf die Eiszeit warten. Umso mehr waren die Youngsters beim ersten Training bei der Sache und zeigten sich motiviert für die neue Eishockeysaison. Dabei will man sich beim Traditionsverein wieder ganz dem Nachwuchs widmen. „Im Vordergrund unserer Vereinstätigkeit steht derzeit klar die Jugendarbeit. Dabei wollen wir kontinuierlich wieder Kinder und Jugendliche zum Eishockey bringen“, so HC SAMINA Rankweil Obmann Philipp Amann.

Spaß steht im Vordergrund

Derzeit trainieren rund 30 Kids beim HC SAMINA Rankweil, wobei es diesbezüglich noch keine Alterseinteilungen gibt. „Bei uns ist der Jüngste vier Jahre alt und der Älteste 17 Jahre. Da wir aber noch keine Turniere und Meisterschaften spielen, trainieren wir immer gemeinsam auf dem Eis. Dabei steht bei uns der Spaß im Vordergrund und die jungen Cracks sollen ohne Druck spielen können“, so Nachwuchsleiter Werner Prettenhofer. Weiters sind für die laufende Saison auch einige Freundschaftsspiele geplant und in weiterer Folge ist sicher auch wieder die Teilnahme an den Meisterschaften vorstellbar, hofft man Rankweil allerdings auch auf die Unterstützung der Marktgemeinde vor allem im Bezug auf die Infrastruktur.

Namhafte Leistungsträger im Aufgebot

Ebenfalls wieder an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen will die erste Mannschaft des HC SAMINA Rankweil, zählt der Verein in der langen Klubgeschichte doch zu den erfolgreichsten Eishockeyvereinen auf Landesebene. In dieser Saison spielen die Rankweiler in der zweiten Landesliga und mit Bernd Schmidle, Michael Beiter, Michael Unterberger oder Werner Prettenhofer hat der HCR einige namhafte Leistungsträger im Aufgebot. „Das Ziel ist es natürlich in einigen Jahren wieder im Ländle vorne mitzuspielen“, blickt Obmann Philipp Amann vorsichtig nach vorne.

Neue Mitspieler willkommen