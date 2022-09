In nur 24 Stunden gegen den Meister und nach Ungarn

Die Pioneers Vorarlberg bestreiten am Montag und Dienstag die Auswärtsspiele Zwei und Drei innerhalb von nur sechs Tagen

Fernreise ins Nachbarland

Nach dem spektakulären Offensivfeuerwerk in Villach geht es für die Ländle Cracks ins Ferne Ungarn zu Fehervar AV19. Die Spielstätte des einzigen ungarischen ICE League Teilnehmers liegt genau zwischen dem bekannten Urlaubsdomizil Plattensee und nur eine dreiviertel Stunde vor Budapest. Die Ungarn haben ihre Auftaktpartie gegen den HC Pustertal mit 1:4 gewonnen. In weiterer Folge musste man jedoch gegen Salzburg (4:1) und Olympia Laibach (2:3) zwei Niederlagen einstecken. Gastgeschenke zum Einstand für den Liganeuling sind keine zu erwarten.



Zum Abschluss der Auswärtsserie in die Hauptstadt

Am Dienstag geht es für die Pioneers dann wieder zurück nach Österreich. Die Vienna Capitals, das bis dato einzige punktlose Team, empfangen die Pioneers Vorarlberg. Der zweifache Meister ist in dieser Saison noch nicht so richtig in Schwung gekommen, hat man in beiden bisherigen Partien nur einmal das Tornetz zappeln lassen. Umso motivierter werden die Wiener ins Spiel gegen die Pioneers gehen.