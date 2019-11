In Märchenwelten tauchen

bugo lud zum Sonntagslesen in die eigene Stube.

GÖFIS Als Ritter die Prinzessin befreien, als töllkühne Kapitäne auf See stechen oder Zauberin es den „bösen Tanten“ heimzahlen… Märchen sind wunderbar – denn alles ist möglich. Jede Rolle wird erlebbar gemacht. Die Veranstaltungsreihe „Sonntagslesen“ mit Natalia Perez macht es in Göfis möglich. „Meine Geschichtenkiste steht für Kinder im Alter von drei bis sechs bereit – vollgefüllt mit tollen Büchern und so mancher Überraschung“, verrät Perez. Gemeinsam öffnet die Erzählerin sie mit den Kindern und tauchen ein in die fantastische Welt der Geschichten und Bilder. Es erwarten den Kindern Geschichten zum Staunen, Lachen, Nachdenken und Mitmachen! Vergangenen Sonntag standen „Die Reise (von Aaron Becker) und „Ein Märchen im Schnee“ (von Loek Koopmans) auf dem Programm. ETU