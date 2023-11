In Mäder dreht sich alles ums Buch

Am kommenden Wochenende geht im J.J. Endersaal in Mäder die traditionelle Buch amKumma über die Bühne.

Mäder . Auch in diesem Jahr wird den Lesefreunden bei der Buch amKumma wieder alles rund ums Buch geboten und die Besucher erwartet am kommenden Wochenende im J.J. Endersaal dazu ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Für drei Tage öffnet vom 17. bis 19. November wiederum die mobile Buchhandlung im J.J. Endersaal in Mäder ihre Tore und rund 2500 Bücher, Kalender, Tonies u.v.m. laden zum Schmökern, Reinlesen und natürlich zum Kaufen ein. Zum Auftakt findet dazu am Freitag Abend ab 19.30 Uhr die Buchpräsentation von „Tatort Vorarlberg“ mit Norbert Schwendinger statt. Der ehemalige Kriminalbeamte gibt auch im dritten Buch wieder einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit. Der Eintritt an diesem Abend ist frei – um Anmeldung in der Bibliothek wird allerdings gebeten.