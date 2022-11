In Mäder dreht sich alles ums Buch

Am kommenden Wochenende geht im J.J. Endersaal in Mäder die traditionelle Buch amKumma über die Bühne.

Mäder. Bei der Buch amKumma wird den Lesefreunden am kommenden Wochenende wieder alles rund ums Buch geboten und die Besucher erwartet dazu ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Buchpräsentation und musikalische Umrahmung

Für drei Tage öffnet vom 18. bis 20. November wiederum die mobile Buchhandlung ihre Tore und rund 2.500 Bücher laden zum Schmökern, Reinlesen und natürlich zum Kaufen in den J.J. Endersaal. Dazu wartet auch wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rund ums Buch und so findet bereits am Freitagabend eine Buchpräsentation von „Mi subers Ländle“ mit Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle statt. Musikalisch wird der Eröffnungsabend von der Vorarlberger Mundart Band “Welcome“ umrahmt.

Vorleseabenteuer und MINT-Werkstatt

Am Samstag wartet ein Kinder- und Familientag auf die Lesefreunde. Während die jüngsten Gäste spannende und lustige Geschichten vorgelesen bekommen, wartet auf alle kleinen und großen Forscher im kleinen Saal eine MINT-Werkstatt. Kreativität, Spaß und Motivation sollen dabei im Vordergrund stehen. Das Highlight am Sonntag bildet eine Matinée mit Markus Inama. Der gebürtige Hohenemser zeigt dabei in seinem Buch und im Gespräch mit Wolfgang Ölz seinen Weg zu den Jesuiten und in die Sozialarbeit.

Lese-Stärkung im Bücherei-Café

An allen drei Öffnungstagen laden die Bibliotheken amKumma auch wieder ins Bücherei-Café ein. Bei hausgemachten Kuchen und einer feinen Tasse Kaffee gibt es eine passende Lese-Stärkung. Die Möbel des Bücherei-Cafés werden dabei vom „Dachboden Piraten“, bekannt aus der Fernseh-Serie „Bares für Rares“, zur Verfügung gestellt.