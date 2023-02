In Mäder brodelt die Gerüchteküche

Die Theatergruppe lädt nach drei Jahren Pause am kommenden Wochenende zur Premiere ihres neuen Stückes.

Dazu haben die Mitglieder der Theatergruppe Mäder in den letzten Monaten wieder viel geprobt und ein neues Stück einstudiert. „Gerüchte, Gerüchte“ heisst dabei die neue Produktion und wird am kommenden Wochenende erstmals im Theaterkeller der Öko Mittelschule aufgeführt.„Das Stück ist dabei ein Werk von Neil Simon, wurde allerdings von uns noch bearbeitet und geändert“, erklärt dazu die Obfrau der Theatergruppe Elke Klien. Im Stück geht es dabei um einen geheimnisvollen Schuss und das ausgerechnet am Hochzeitstag, an dem alle geladenen Gäste feiern.

Am kommenden Samstag, 4. März um 20 Uhr fällt im Keller der Öko-Mittelschule der Vorhang zu dieser wahrlich wahnsinnige Geschichte. Dabei laufen die Proben für das neue Stück bereits seit Mitte November und nun sind die Mitglieder der Theatergruppe froh, endlich auch wieder vor Publikum spielen zu können. Dazu sind neben den neun Schauspielern, sowie den Mitarbeitern in der Regie und die Maskenbildner noch zahlreiche weitere Helfer für die Aufführung des Stückes notwendig. „Mit den Bühnenbildnern, Technikern und Werbedesignerin kommen auch noch all’ die Menschen, die uns während der Aufführungen in der Theaterbar und an der Abendkassa unterstützen dazu. Insgesamt sind somit rund 30 Personen in eine Aufführung eingebunden“, gibt Elke Klien auch einen Einblick hinter die Kulissen. „Gerüchte, Gerüchte“, wird an den kommenden Wochenenden jeweils am Samstag und Sonntag aufgeführt. MIMA