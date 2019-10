In Lochau sind Ideen für mehr Familienfreundlichkeit gefragt

Lochau. In einem groß angelegten Bürgerbeteiligungsverfahren sollen im Rahmen der Re-Zertifizierung „Familienfreundliche Gemeinde Lochau“ im Oktober Jung und Alt zu ihren Ideen für eine lebenswerte Gemeinde befragt werden.

Seit 2014 ist die Leiblachtalgemeinde Lochau als „Familienfreundliche Gemeinde“ zertifiziert. Unter dem Motto „Mein Lochau – lebenswert in jedem Alter“ werden nun im Rahmen der Re-Zertifizierung an viel frequentierten Orten wie Arztpraxen, Schulen, Kindergärten und im Gemeindeamt selbst Briefkasten-Boxen aufgestellt, in welche die Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse, kurz gefasst in schriftlicher Form, einwerfen können.