In Linz hofft Bregenz Handball auf zwei Zähler

Gegen die Oberösterreicher wollen die Bodenseestädter die offene Rechnung vom Vorjahr begleichen.

Nach dem packenden Unentschieden gegen den Meister Alpla HC Hard steht im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang am kommenden Samstag um 19.00 Uhr das Duell gegen HC Linz vor der Tür. Die Oberösterreicher gewannen ihr letztes Spiel mit 34:25 klar auswärts gegen Vöslau, allerdings müssen die Linzer nun auf Kapitän Max Hermann aufgrund einer operativen Entfernung seines Überbeins an der Achillesferse verzichten. Bregenz Handball dagegen kann in Linz mit seiner stärksten Mannschaft antreten.

Der Linzer Neuzugang Lucijan Fizuleto führt die österreichische Torschützenliste mit 28 Treffern an und hat damit fast ein Drittel der bisherigen 88 Linzer Tore geworfen. Aber auch die Bregenzer Handballer sind in dieser Saison sehr erfolgreich, haben in den bisherigen drei Spielen im Schnitt 30 Tore erzielt und haben mit Esegovic und Vinogradov zwei Spieler in den Top Ten der Torschützenliste. Somit dürfte einem Match auf höchstem Niveau nichts im Wege stehen.