In Lech: Pistenrowdy ließ 60-Jährige schwer verletzt im Schnee liegen

In Lech kam es am Montagmittag zu einer Kollision zweier Skifahrerinnen. Eine der beiden Frauen wurde dabei schwer verletzt. Die zweite Unfallbeteiligte flüchtete.

Eine 60-jährige Skifahrerin fuhr am Montagmittag gegen 11.50 Uhr in Lech auf der blauen Piste 210, nahe der Bergstation Hasensprung, in Richtung Talstation. Im Bereich des dortigen Flachstückes kam die Frau am rechten Pistenrand zum Stehen, als sie plötzlich von einer in "Schussposition" fahrende zweiten Skifahrerin erfasst wurde. Infolge kamen beide zu Sturz, wobei es die 60-Jährige mehrfach so heftig überschlug, dass diese sogar beide Skier verlor.