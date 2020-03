In Laterns entstehen gemeinnÃ¼tzige Wohnungen

Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau einer gemeinnützigen Wohnanlage in der Unterkirchdorfstraße begonnen werden.

Laterns . „Der Gemeinde Laterns ist es ein großes Anliegen ihren Bewohnern, welche die Kriterien für eine gemeinnützige Wohnung erfüllen, leistbares Wohnen im Ort anbieten zu können“, so die Aussage aus dem Gemeindeamt bei einer ersten Informationsveranstaltung im vergangenen Sommer. So sollen in den nächsten Monaten, in Zusammenarbeit mit der Alpenländischen Heimstätte, insgesamt 12 neue gemeinnützige Wohnungen in Laterns entstehen.

Die von der Gemeinde Laterns in Kooperation mit der Alpenländischen Heimstätte geplante Wohnanlage in der Unterkirchdorfstraße soll aus zwei Häusern mit insgesamt 12 Wohnungen bestehen. Die beiden Gebäude werden auf einer Fläche von ca. 1.900 Quadratmetern errichtet und sollen sich auch raumplanerisch gut ins Ortsbild einfügen. Die beiden Wohnhäuser sind maximal drei Vollgeschosse hoch und besitzen ausgebaute Dachgeschosse. Angeboten werden die Wohnungen in verschiedenen Größen – beginnend von 2-Zimmer- über 3-Zimmer, bis zu 4-Zimmer-Wohungen. Dazu enthalten alle Einheiten eine großzügige Terrassenfläche, sowie einen Tiefgaragenplatz und Kellerabteil. Die Wohngebäude werden in Holzbauweise errichtet, was auch in der Materialwahl der Fassaden ablesbar sein wird. In der Wohnanlage werden Miet- und Mietwohnungen mit Kaufoption angeboten. Der Baubeginn ist für das Jahr 2020 geplant, die Fertigstellung und Übergabe der Wohnanlage erfolgt dann im Jahr 2021. MIMA