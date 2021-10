In Jesenice und Klagenfurt kämpft die VEU um Punkte

Zwei Auswärtsspiele binnen weniger Stunden für die Lampert-Truppe.

Für die VEU Feldkirch geht es nach drei Heimspielen in Folge in die Fremde und das gleich doppelt. Am Freitag treffen die Feldkircher in Jesenice auf den slowenischen Topfavoriten. Die Stahlstädter werden als das heißeste Eisen auf den Alps Hockey Titel gehandelt und liegen derzeit auch an der Tabellenspitze. Die Steelers haben erst einmal, just gegen Liganeuling Meran einen Punkteverlust hinnehmen müssen, als sie im Shootout den Südtirolern unterlagen. Jesenice ist in allen Belangen eine Macht. 30 Toren aus 6 Spielen stehen nur 8 Gegentreffer gegenüber. Die VEU geht als krasser Außenseiter in die Partie, die Feldkircher werden aber sicher wieder alles geben um vielleicht eine Überraschung zu schaffen.