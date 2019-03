In Hohenems standen ehrenamtlich Engagierte im Mittelpunkt

Starkes Ehrenamt ist und bleibt für Vorarlberg unverzichtbar

Hohenems „Das Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Gesellschaft “, betonte Landeshauptmann Markus Wallner in seiner Rede. Im Rahmen eines Danke-Abends wurden in der Otten Gravour in Hohenems 90 Personen aus dem Bezirk Dornbirn in die Mitte gestellt. Mit ihrem engagierten Wirken tragen diese Frauen und Männer ganz entscheidend zur hohen Lebensqualität im Ländle bei. Im Sozial- oder Gesundheitswesen, im Sport- und Freizeitbereich, bei Kulturinitiativen, im Natur- und Umweltschutz – freiwillig tätige Menschen übernehmen Verantwortung und tun mehr als sie müssten.