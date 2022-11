In Höchst wird gewählt

Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Herbert Sparr, wählen die Höchster am heutigen Sonntag einen Nachfolger.

Heidi Schuster-Burda (ÖVP) stellt sich mit drei anderen Kandidaten zur Wahl. Außerdem am Wahlzettel stehen am Sonntag in Höchst: Stefan Übelhör (Höchste Zeit, Grüne), Robert Blum (FPÖ) und Jan Fausek (Neos).