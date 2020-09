In guter Verbindung mit der Natur

Iris Lerch bringt Interessierten aller Altersgruppen die Natur und ihre Geheimnisse näher

„Gib nie etwas auf, an das du jeden Tag denken musst.“ Ihr Lebensmotto war für Iris Lerch Leitgedanke für eine umfassende berufliche Neuorientierung: Vor fünf Jahren absolvierte die gelernte Arztassistentin ihre erste Ausbildung als Kräuterpädagogin. „Da wurde mir klar: Das ist mein Weg“, so die Nenzingerin, die voller Ideen steckt. Zwei Jahre später folgte eine weitere Fortbildung „Grüne Kosmetik“ und im vergangenen Jahr schließlich die Ausbildung zur Naturführerin, dieses Jahr folgte die Ausbildung zur Wanderführerin. Nun wagte die dreifache Mutter den Schritt in die Selbständigkeit. „Ein Schritt, der viel Mut abverlangte – bedeutete dies doch auch ein finanzielles Risiko. Die Freude an ihrem neuen Berufsfeld gebe ihr aber enorm viel Energie, so Iris Lerch.