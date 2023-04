In Göfis wurde ein neuer Trainer schon gefunden

Die Nachfolge für den mit Saisonende scheidenden Coach und Meistermacher Rainer Spiegel (50) beim VN.at Eliteliga Schlusslicht Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis ist geklärt. Der Oberländer Klub feiert heuer sein 90-Jahr-Jubiläum geht in der neuen Saison 2023/2024 mit Jürgen Maccani (42) als neuen Trainer in die zweite Eliteliga-Meisterschaft. „Sehe ein riesiges Potenzial in der Mannschaft. Mit bis zu drei Verstärkungen können wir in der neuen Saison eine gute Rolle in der Eliteliga spielen. Ich bin davon überzeugt. Zudem herrschen durch die neue Infrastruktur gute Rahmenbedingungen. Es ist eine sehr reizvolle tolle Aufgabe“, freut sich Jürgen Maccani im VN-Gespräch schon auf den Trainingsauftakt im Sommer am Sportplatz Hofen. Jürgen Maccani führte zuletzt Ligakonkurrent Zima FC Rotenberg zum ersten Vorarlberger Amateur Mannschaftsmeistertitel. Im vergangenen Oktober musste Maccani nach nur vier sieglosen Spielen bei Rotenberg seinen Trainerstuhl räumen. Allerdings war Maccani mit Rotenberg 22 (!) Meisterschaftsspiele in Folge ungeschlagen geblieben. Nicht nur in Rotenberg auch in Fußach, Au-Berneck und Montlingen war der 42-Jährige erfolgreich als Trainer. „Das war unser Wunschkandidat Nummer eins. Jürgen ist ein sehr ambitionierter qualifizierter Coach und hoffen auf eine sportliche Weiterentwicklung in der Mannschaft“, sagt SC Göfis Obmann Christian Schmidle.