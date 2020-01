In GÃ¶fis wird gerne gewohnt

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Göfis blieb in den letzten Jahren beinahe ident.

Göfis . Schon seit Jahren gilt die Gemeinde Göfis als begehrtes Ziel, vor allem für Familien, die sonniges Wohnen mit einer Traumaussicht suchen. So hat die Bevölkerungsentwicklung auch in diesem Jahr wieder leicht zugenommen.

Zum Stichtag 1. Jänner 2019 betrug die Einwohnerzahl in Göfis 3.508 Personen – ein Jahr später am 1. Jänner 2020 liegt die Einwohnerzahl der Gemeinde bei 3.514. Davon sind 3.330 Personen mit Hauptwohnsitz und 184 mit weiterem Wohnsitz in Göfis gemeldet.