In Gletscherspalte gestürzt: Weltrekordhalterin vermisst

Die erfahrene amerikanische Skifahrerin Hilaree Nelson wird auf dem Mount Manaslu im Himalaya vermisst.

2012 bezwang sie als erste Frau innerhalb von 24 Stunden den Mount Everest und dessen Nachbarberg Lhotse, 2018 trug sie sich mit der ersten Skiabfahrt vom Lhotse in die Geschichtsbücher ein - nun wird Ski-Bergsteigerin Hilaree Nelson (USA) im Himalaya vermisst.

Die 49-Jährige sei nach dem Erreichen des Gipfels am Montag in eine Gletscherspalte gestürzt, sagte ein Mitarbeiter der Trekkingfirma Shangri-la Nepal Trek, die die Expedition organisiert hat. Rettungsversuche mit zwei Hubschraubern dauerten an, würden allerdings von schlechten Wetterverhältnissen behindert, berichtete ein Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums.