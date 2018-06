In gewohnter Umgebung

Obmann Werner Walser begrüßte viele Mitglieder und Ehrengäste im Kristbergsaal.

In Zukunft muss verstärkt das Thema Personalnot in Angriff genommen werden. Auch der Blick auf die Mitgliederwerbung muss fokussiert werden. Veranstaltungen, Schulungen und Lehrgänge begleiteten neben den Pflegediensten und Hausbesuchen die Teams im vergangenen Jahr. Elsbeth Bertel betreut das Case-Management, welches einen wesentlichen Teil des Sozialsprengel Klostertal/Arlberg bildet. Der Mobile Hilfsdienst verbrachte über 7000 Stunden, um Menschen und Familien, die Hilfe benötigten, zu unterstützen. „Die Gemeindeärzte unterstützen unsere Arbeit enorm“, wies Werner Walser auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Krankenpflegeverein hin. Zu Beginn der Neuwahlen verabschiedete Werner Walser zwei langjährige Vorstandsmitglieder. Marianne Gantner, langjährige Kassierin und Christa Neff, langjährige Schriftführerin legten das Amt nieder. Sie leisteten in den vergangenen Jahren wertvolle Arbeit und unterstützten den Verein ehrenamtlich.