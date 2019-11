In Farben „denken“

Erfolgreiche Ausstellung der Gurtiser Künstlerin Irmtraud Plank in Nenzing

„Malen ist Freude, Lust, Entdecken, die Kreativität ausleben, aber auch mitteilen, kommunizieren, erzählen.“ Wenn die Gurtiserin Irmtraud Plank von ihrer großen Leidenschaft, dem Malen, erzählt, gerät sie ins Schwärmen. Ob abstrakter Stil, Öltechnik oder realistischer Stil – sie ist künstlerisch überall zu Hause. In ihrer Ausstellung im Nenzinger Ramschwagsaal waren erstmals auch Bilder in einer neuen Technik – der so genannten Resintechnik – zu sehen. „Das Malen mit der Resintechnik ist eine ganz spezielle Kunstform. Mit einem Gemisch aus speziellem Harz, einem Härter und Farben werden die Bilder erschaffen. Die Arbeit mit Resin ist intuitiv. Man hat nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, da das Material rasch aushärtet“, beschreibt Irmtraud Plank. Gearbeitet werden mit Föhn und Bunsenbrenner anstelle des Pinsels. „Der Glanz und die Tiefe der Bilder, die mit dieser Technik entstehen, sind einmalig“, zeigten sich die Künstlerin sowie die zahlreichen Besucherinnen und Besucher einig. Die abstrakten Bilder und Skulpturen, die dadurch entstehen, lassen dem Betrachter eigene Interpretationen offen – die Phantasie ist gefordert.