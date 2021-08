In einer Woche startet das hochkarätige Festival in Bludenz

Bludenz. Das Jazz & Groove Festival feiert wieder an drei Abenden, von 26. bis 28. August, mit einem fulminanten Line-up den Jazz in der Alpenstadt.

„In einer Woche startet das Festival und bringt wieder hochkarätigen Jazzsound in die gesamte Stadt Bludenz“, freut sich Kulturstadtrat Cenk Dogan. Los geht es am Donnerstag, 26. August, mit einem Fierobad Jazz Spezial. Der Verein „muscon“ bespielt dabei im Rahmen des Jazz & Groove Festivals die Bludenzer Altstadt und gibt schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf das Festivalwochenende bei der Remise Bludenz.

Der Startschuss fällt am Donnerstag um 18 Uhr im Restaurant Eichamt. Viola Pfefferkorn und Michael Ess sorgen mit ihrem Sound für einen exklusiven Festivalstart. Weiter geht es im Restaurant das TSCHOFEN mit „muscon meets Brendan Adams“ um 19 Uhr. Ab 20.30 Uhr spielen im Café Dörflinger „Os & the Sexual Chocolates“ auf und lassen den ersten von drei Festivalabenden in gemütlicher Runde ausklingen.