In drei Spielen keine Tore, aber zwei Punkte

Kein Tor, aber trotzdem dank den zwei torlosen Remis in den Unter-18- bzw. Unter-15-Jährigen, gab es für die Akademie Vorarlberg in Oberösterreich zwei Punkte. Sowohl die ältesten und jüngsten Talente des Landes waren aber dem Sieg näher als die LASK OÖ Kicker. Die U-16-Elf kassiert ein 0:5-Debakel. Frederic Flatz (180 Minuten) und Dominik Samardzija (90 Minuten) halten für die U-18-Truppe schon seit drei Meisterschaftsspielen ihren Kasten rein. Die Schützlinge von Heinz Fuchsbichler gehören zu den stärksten Defensivabteilungen in dieser Altersstufe. Das U-16-Team weist die drittschlechteste Abwehr auf. In allen drei Ligen ist die Landesauswahl bei weitem kein Spitzenteam.