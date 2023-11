In diesen Vorarlberger Betrieben wird heute gestreikt

Der KV-Konflikt in der Metallindustrie spitzt sich zu. Auch heute wird wieder gestreikt, unter anderem bei Blum und Liebherr.

Nachdem sich die Sozialpartner am Montagabend nach stundenlangen Verhandlungen erneut nicht auf einen neuen Kollektivvertrag verständigen konnten, sind zahlreiche Arbeitnehmer am Dienstag in den Streik getreten. Die Gewerkschaften fordern ein verbessertes Angebot seitens der Arbeitgeber. Diese wiederum wollen sich von den Arbeitsniederlegungen nicht einschüchtern lassen.

Streiks in Vorarlberg

Am Mittwoch gibt es Streiks bei Liebherr in Nenzing und der Firma Blum. Am Freitag legen die Arbeiter von Collini in Hohenems und Hydro in Nenzing ihre Arbeit nieder. In weiteren 15 Vorarlberger Unternehmen sollen in diesen Tagen noch Betriebsversammlungen stattfinden.