In diesem Restaurant ist schlechter Service gewünscht

In der australischen Restaurantkette "Karen's Diner" sind die Bedienungen die Stars - weil sie unfassbar unfreundlich sind.

G'schmackige Speisen, nettes Ambiente vor allem freundlicher und rascher Service: Das wünschen sich sowohl Gastronomen als auch Gäste von einem guten Lokal. Nicht so in den Restaurants der australischen Kette "Karen's Diner". Hier sind die Bedienungen nämlich miserabel gelaunt, langsam, frech - und genau das erwarten die Besucher auch.

Lange Wartezeiten, Pöbel und Beleidigungen sind hier an der Tagesordnung. Weiters gibt es Zutritt erst ab 16 Jahren oder in elterlicher Begleitung. "Wir sind nicht Disneyland", so das Motto. Minderjährigen wird empfohlen, sich nicht nach 18 Uhr im Lokal aufzuhalten.