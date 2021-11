In die Zukunft des Vereins investieren

Beim Tennisclub Göfis kann nun länger gespielt und trainiert werden.

“Wir standen letztes Jahr vor der Situation, dass die bestehende Flutlichtanlage der Plätze eins und zwei durch einen Stromunfall defekt und auch die Bewilligung der damals bestehenden Anlage ausgelaufen waren”, führt Lobak aus. Zudem habe der Bedarf nach zusätzlichen Spielzeiten, speziell zum Saisonstart als auch in den späten Sommermonaten stark zugenommen.

Das hat den Vorstand gefordert und sie haben gemeinsam entschieden diese sinnvolle Investition in unsere Sportanlage zu tätigen. “Mit diesem Projekt wollen wir den Tennissport in Göfis weiterhin attraktiv und nachhaltig ermöglichen.” Mit der neuen LED-Technologie können nun alle vier Plätze optimal ausgeleuchtet werden. Die Planungs- und Angebotsphase erfolgte im November 2020 und dauerte bis Juli 2021 an. Im September. Die Finanzierung erfolgte durch den TC Göfis, Gemeinde Göfis und Infrastrukturförderung Land Vorarlberg. TAY