In die Fußstapfen vom Vater und ganz konkrete Ziele

Sigi Härle weiß warum der Schulsport ein wichtiger Bestandteil vom Unterricht ist.

Sigi Härle: Seit mittlerweile 10 Jahren unterrichte ich unter anderem das Fach Bewegung und Sport an der Mittelschule Hard Mittelweiherburg. Von Anfang an lag mir die Bewegung und der Sport meiner Schülerinnen und Schüler sehr am Herzen. Ich versuche ihnen stets meine Begeisterung und Leidenschaft für Sport zu vermitteln und sie für das Fach zu begeistern.