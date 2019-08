In die bunte Animewelt tauchen

Tiefe Einblicke in Organisation, Programm und Vorbereitung: Kinderreporter Jason Durell ist mittendrin statt nur dabei (mit Sandra Schwendinger (l.) und Kathrin Hartmann vor dem Vereinsheim in Wolfurt.

Tiefe Einblicke in Organisation, Programm und Vorbereitung: Kinderreporter Jason Durell ist mittendrin statt nur dabei (mit Sandra Schwendinger (l.) und Kathrin Hartmann vor dem Vereinsheim in Wolfurt. ©Emir T. Uysal

Tiefe Einblicke in Organisation, Programm und Vorbereitung: Kinderreporter Jason Durell ist mittendrin statt nur dabei (mit Sandra Schwendinger (l.) und Kathrin Hartmann vor dem Vereinsheim in Wolfurt. ©Emir T. Uysal

Die AniWest Convention bringt japanische Zeitrickfiguren zweitägig nach Bregenz.

WOLFURT, BREGENZ Mit einem freundlichen „Konnichiwa!“ wird Kinderreporter Jason Durell im Vereinsheim der VAMC (Vorarlberger Anime- und Mangacommunity) begrüßt. Die Mitglieder wirken offensichtlich aufgeregt. Klar – die letzten Vorbereitungen laufen auch Hochtouren, denn dieses Wochenende findet Westösterreichs größtes Anime-Convention statt. Von Fans für Fans heißt die Devise. Mittlerweile hat sich der einst kleine Verein in der Szene einen großen Namen gemacht. So wird der Andrang von Jahr zu Jahr größer. „Wir haben in Dornbirn mit einer kleinen Convention begonnen“, erinnert sich VAMC-Obmann Alexander Wulst zurück. „Irgendwann war klar, dass wir in eine größere Location ausweichen müssen.“ Nach drei erfolgreichen Veranstaltungen an der Mittelschule Bludenz feierten die Japan-Fans vergangenes Jahr Premiere in Sacré Coeur Riedenburg. Heuer nahmen die drei Vereinsmitglieder Johanna Brunnhofer, Sandra Schwendinger und Kathrin Hartmann die Hauptorganisation in die Hände. „Das waren jetzt intensive sechs Monate“, merkt Schwendinger an. Die Convention wächst. So auch das Programm rund um das schrille Großevent.

Stargäste aus Japan

„Was ist denn alles neu?“, will der Kinderreporter neugierig wissen. Bei diesem Umfang werden erstmals externe Helfer mit ins Boot genommen, neben eigenem Merchandize (Buttons und Tassen), ist die Convention zum ersten Mal zweitägig. „Wir haben heuer doppelt so viele Räume zur Verfügung“, erklärt Hartmann. Mit dem neuen Online-Auftritt wirkt das Gesamtkonzept auch viel professioneller: Ein Online-Vorverkauf, drei Gaming-Räume und dieses Jahr werden sogar Stargäste aus Japan erwartet. Heuer konnten die Illustratoren Satoshi Shiki und Toshio Maeda gewonnen werden“, so die Veranstalter ganz stolz.