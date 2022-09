In der Viola Satteins konnte gefeiert werden

In der Familienwohnanlage „Viola“ konnte dieser Tage gemeinsam mit den Bewohnern und Nachbarn ein Einzugsfest gefeiert werden.

Satteins. Entlang der Gemeindestraße in Satteins entstand in den letzten Jahren die Familienwohnanlage „Viola“. In den vergangenen Wochen konnten die Wohnungen auch vergeben werden und mit dem Einzugsfest wurde die offizielle Fertigstellung gefeiert.