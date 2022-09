In der Unterkirchdorfstraße ist Leben eingezogen

In Laterns fand die Schlüsselübergabe für die erste gemeinnützige Wohnanlage in der Gemeinde statt.

Laterns . In den letzten 15 Monaten errichtete die Alpenländische Wohnbaugesellschaft in der Laternser Unterkirchdorfstraße auf rund 1.800 Quadratmeter zwei neue Baukörper mit insgesamt zwölf Wohnungen.

Nachdem an der neuen Wohnanlage in den letzten Woche noch die letzten Arbeiten abgeschlossen wurden, konnten nun auch die Bewohner einziehen. Entstanden sind fünf Mietwohnungen sowie sieben Mietwohnungen mit Kaufoption, wobei die angebotenen Wohnungsgrößen weit gestreut sind: Vier 2-Zimmer-Wohnungen, vier 3-ZimmerWohnungen, drei 4-Zimmer-Wohnungen sowie eine 5-Zimmer-Wohnung entstanden in der Unterkirchdorfstraße. Die beiden Wohngebäude wurden in Holzbauweise errichtet und die Verwendung hochwertiger Materialen, wie auch die Wohnungsgrundrisse bieten den Bewohnern ein hohes Maß an Komfort, Ruhe und Individualität.