In der Schweiz entstehen Geisterstädte

Der Bauboom in der Schweiz hat auch seine Kehrseiten: Tausende Wohnungen stehen leer. Pro Jahr entstehen 8.000 Wohnungen, für die es keine Interessenten gibt.

Wie das “Handelsblatt” berichtet, entstehen in der Schweiz weit mehr Wohnungen, als gebraucht werden. Momentan stehen 70.000 Wohnungen leer. Und allein dieses Jahr seien 8.000 leere Apartments dazugekommen – eine kleine Geisterstadt. Mittlerweile wird in Inseraten um Interessenten für die Wohnungen gebuhlt: “Wunderschönes, neu renoviertes Studio zu vermieten, zwei Mietzinsen gratis“, heißt es in einer Anzeige etwa, oder: “Zu Weihnachten schenken wir Ihnen die ersten zwei Nettomietzinsen!“