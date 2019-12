"In der Rankler Bäckerei"

Kekse backen für einmal mit dem Papa war angesagt

Rankweil. In der Marktgemeinde nimmt man den Text des Kinderliedes „In der Weihnachtsbäckerei“ wörtlich. Garniert wird das Lied dann noch mit dem Filmklassiker von Heinz Rühmann „Wenn der Vater mit dem Sohne“ – in dem Fall galt das aber auch für die Töchter. Fertig ist die Aktion „Mit Vätern unterwegs – Weihnachtsbäckerei“. Organisiert wird der Vormittag in der Berufsschule in Levis von Bürgerservice Chef Norbert Preg, der sich wieder auf die fachliche Anleitung von Fachlehrer und Konditor Christian Willam verlassen konnte. Alsbald verwandelte sich die Schulküche in eine große Backstube, in der einem der verführerische Geruch frischgebackener Kekse in die Nase strömte. Gekommen waren dieses Jahr 13 Väter mit insgesamt rund 25 Kindern, wobei die Veranstaltung bereits längst ausgebucht war, eine größere Teilnehmerzahl aus Platzgründen war schier unmöglich. Während die Mama ein paar ruhige Stunden daheim genießen konnte, machten sich die Väter mit ihren Kindern engagiert ans Werk. Insgesamt vier verschiedene Sorten – Nussecken, Schokotaler, Vanilliegipfele und Zitronenkeksle – wurden kreiert und auch gebacken. So sorgten für einmal die Väter für den nötigen Keksnachschub für den Advent und Weihnachten. Die fertigen süßen Verführungen durfte schließlich jeder – inklusive Rezeptheft – mit nach Hause nehmen. Dort präsentierten die Kinder ihren Mütter stolz ihr Werk, eine sofortige Geschmacksprobe selbstverständlich inklusive. Rein Kekstechnisch kann in Rankweil Weihnachten also kommen. CEG