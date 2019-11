In der Musik liegt die Hoffnung

Kirchenkonzert des Musikvereins Concordia begeisterte die Besucher.

LUSTENAU Vergangenen Samstag waren in der Erlöserkirche in Lustenau Saxophonklänge, Trompetengeräusche und Querflötenmelodien zu hören. Der Musikverein Concordia Lustenau gab sechs bekannte Stücke zum Besten und begeisterte das Publikum.

Unter dem Titel „Hoffnung“ fand das diesjährige Kirchenkonzert unter der Leitung von Josef Eberle in Lustenau statt. Die zahlreichen Musiker gaben in der Erlöserkirche die „Jupiter Hymne“ von Gustav Holst und Johan de Meij’s „Passamezzo & Gavotte“ zum Besten. Des weiteren spielten die Blechbläser das bekannte Stück „Amazing Grace“ von Frank Ticheli. Weiter ging es mit dem „Canterbury Choral“ von Jan van der Roost. Nach dem Stück „Corsican Litany“ von Vaclav Nelhybel folgte das Finale von Jan van der Roost mit dem Stück „Et in terra pax“. BIN