In der Messehalle endlich auf die Erfolgsstraße zurück

Die Damen vom VC Dornbirn wollen mit einem Heimsieg gegen den Dritten Inzing positiv überraschen.

Heimspielwochenende gegen den Tabellendritten Nach der herben Niederlage und der mageren Ausbeute von 4 Punkten aus 4 Spielen heißt es nun so oft es geht zu punkten. Am Samstag wartet auf die VC Dornbirn Ladies das Heimspiel der Tabellendritte Union Inzing. Somit ist die Aufgabe nicht gerade leicht zu lösen. Trotzdem werden die Mädchen rund um Kapitänin Veronika Zeferino de Oliveira alles tun, um den Zuschauern am Samstag ein tolles Match und ein Sieg zu bescheren. Erstmals tritt unsere Mannschaft in den neuen Dressen gesponsert von der Firme Fehr Lagerlogistik GmbH aufs Spielfeld. Wir bedanken uns für die Unterstützung unserer Bundesligamannschaft! Spielbeginn am Samstag in der Messehalle: 17.00 Uhr