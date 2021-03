In der Meisterschaft ein Sieg und nun will man Pokal weiterkommen

Bregenz Handball trifft am Dienstag im Achtelfinale des ÖHB-Cups auf HC Linz

Trainer Markus Burger: „Eine spannende Aufgabe wartet auf uns. Linz war erst vor kurzem unser Gegner in der Liga. Nachdem zwei bis drei Spieler der Linzer nach der Corona-Pause wieder an Bord sind, erwarte ich ein knappes Spiel. Wir wollen die Energie der letzten zwei Spiele mitnehmen und uns kompakt und entschlossen präsentieren.“

Nico Schnabl: „Bis jetzt lief die Saison nicht zufriedenstellend für uns. Der ÖHB-Cup bietet somit für uns die ideale Chance, die bisherige Saison einmal auszublenden und frei aufzuspielen. Wir fahren top motiviert nach Linz und werden alles daransetzen, in die nächste Runde einzuziehen. Mit Linz erwartet uns ein unangenehmer Gegner, der mit viel Dynamik im Angriff agiert und den wir auf keinen Fall in sein Tempospiel kommen lassen dürfen. Trotz ein paar Ausfällen, welche die Linzer in den letzten Spielen zu verzeichnen hatten, sind sie gerade in der eigenen Halle auf keinen Fall zu unterschätzen.“