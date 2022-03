In der Kommune Mensch im Mittelpunkt

Dieter Egger, Bürgermeister von Hohenems, war am Mittwochabend zu Gast bei "Vorarlberg LIVE", um über Hilfsbereitschaft und Neues aus Hohenems zu sprechen.

Nicht immer auf Parteilinie

Wenig Rücksicht nimmt er hier diesbezüglich auf die Parteilinie, vor allem jener der Bundespartei. Als Bürgermeister kann er sich das Privileg herausnehmen, den Menschen in den Fokus zu nehmen und überparteilich zu agieren. Mit Zwischenrufen an Parteigenossen halte er sich aber auch zurück.

Neues Rathausquartier

Bei Vorarlberg LIVE sprach Egger auch über das aktuelle Großprojekt in Hohenems. Der Spatenstich für das neue Rathausquartier in Hohenems ist erfolgt. Das Projekt erweitert künftig das Zentrum von Hohenems und soll dank seiner Vielzahl an Nutzungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten wichtiger Anker in der nördlichen Innenstadt werden. Die historisch bedeutsame Villa "Iwan und Franziska Rosenthal" soll dabei behutsam revitalisiert werden. Öffentliche Außenräume und neue Gebäude, die höchsten ökologischen Vorgaben entsprechen, sollen entstehen.