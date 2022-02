In der Form seines Lebens: Wohlgenannt feiert WC-Sieg

Der Dornbirner Skispringer Ulrich Wohlgenannt gewann mit dem Team den Teambewerb in Lahti.

Österreichs Skisprung-Quartett der Männer hat am Samstag im Weltcup-Teambewerb in Lahti triumphiert. Die Olympiasieger Stefan Kraft und Jan Hörl sowie Clemens Aigner und Ulrich Wohlgenannt setzten sich vor den Slowenen, den Olympia-Zweiten, durch. Schlussspringer Stefan Kraft brachte mit dem letzten Flug, bei dem er Peter Prevc um 7,5 Meter übertraf, die ÖSV-Mannschaft mit 5,5 Punkten Vorsprung erstmals in Führung. Karl Geiger sicherte Deutschland den dritten Rang (-29,9).