In der Doppelfunktion kehrt Wüstner nach Hard zurück

Der Bregenzer wird die Stelle als Jugendkoordinator und Spieler im Eins übernehmen.

Mit Frédéric Wüstner kehrt ab sofort ein altbekanntes Gesicht zurück nach Hard. Der 29-jährige gebürtige Bregenzer übernimmt mit Februar 2022 die Funktion des Jugendkoordinators beim ALPLA HC Hard und wird sich zusätzlich ab Sommer wieder das Dress der Roten Teufel überstreifen und in der Saison 2022/23 als Spieler auf der Platte im Einsatz sein.

Frédéric Wüstner begann seine Handballkarriere bei Rekordmeister Bregenz Handball, wo er zunächst alle Nachwuchsstufen durchlaufen hat und in der Saison 2010/11 erstmals in die erste Mannschaft aufgestiegen ist. Nach eineinhalb Jahren bei den Landeshauptstädtern wechselte Wüstner im Jänner 2012 zum ALPLA HC Hard, wo er insgesamt sechs Jahre verbrachte. Bereits in seiner ersten Saison im roten Trikot feierte Frédéric einen sehr erfolgreichen Einstand bei den Roten Teufeln und beendete die Saison mit seinem ersten Österreichischen Meistertitel. Vier weitere Meistertitel folgten in den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2017. Seine Erfolgsbilanz wurde durch zwei Österreichische Cup-Titel (2014, 2018) und zwei SUPERCUP-Titel (2012, 2017) mit den Roten Teufeln erweitert. Nach Ablauf der Saison 2017/18 unterzeichnete der gebürtige Bregenzer einen Vertrag beim Schweizer Erstligist TSV St. Otmar St. Gallen und wechselte in die benachbarte Ostschweiz. Nach vier Jahren bei TSV St. Otmar St. Gallen kehrt Wüstner mit Sommer 2022 zum amtierenden Meister ALPLA HC Hard zurück und wird sich seiner dualen Aufgabe als Jugendkoordinator im Verein und Spieler der ersten Mannschaft widmen.

„Ich freue mich sehr darüber, nach all den Jahren wieder nach Hard zurückzukehren. Nach insgesamt sechs wunderbaren und sehr erfolgreichen Jahren, die ich damals in Hard verbringen durfte, fühlt es sich für mich ein Stück weit wie nach Hause kommen an“, betont Frédéric Wüstner.

Frédéric Wüstner übernimmt per 1. Februar 2022 die Funktion des Jugendkoordinators beim ALPLA HC Hard und folgt damit Severin Englmann, der sich diesem Aufgabenbereich die letzten sechs Jahre gewidmet hat.

„Die Sportbranche hat mich nicht nur aktiv schon immer sehr gereizt. Mit der Funktion des Jugendkoordinators erhalte ich nun die Möglichkeit, mich beruflich neuen Herausforderungen zu stellen. Jugendkoordinator zu sein, ist eine große Herausforderung: junge Leute stecken ihr Vertrauen in einen. Ich schätze es sehr, dass mir der Verein das Vertrauen entgegenbringt und bin sehr glücklich darüber“, so Wüstner.

Im Sommer 2022 und pünktlich zum Vorbereitungsstart auf die kommende Saison 2022/23 stoßt der 1,91m große Spieler dann auch zum Team der Roten Teufel. Frédéric kennt den Verein bestens und wird als Abwehrspezialist in den Reihen der Roten Teufel wieder für Verstärkung sorgen.

„Beim besten Verein Österreichs in der HLA MEISTERLIGA spielen zu dürfen ist eine große Chance, die man nicht jeden Tag bekommt. Es ist für mich ein toller Schritt und eine extreme Wertschätzung. Ich bin sehr motiviert und freue mich darauf, endlich wieder vor den Fans in der Teufelsarena zu spielen, das ist was Einmaliges und habe ich in den letzten Jahren sehr vermisst“, verrät Frédéric „Fredy“ Wüstner.

„Das Spannende für mich ist nun, dass ich beim ALPLA HC Hard verschiedene Brillen aufsetzen kann. Zum einen ist es die sportliche Brille als aktiver Spieler und zum anderen ist es die Möglichkeit, mich beruflich weiterzuentwickeln. Mein großes Ziel: Ich möchte begeistern und inspirieren, vor allem junge Leute. Gut zu arbeiten und Spitzenleistungen zu erbringen, klappt nur in einem guten Team und das ist hier in Hard definitiv gegeben. Hard arbeitet äußert professionell und sehr erfolgreich. Ich bin überzeugt davon, dass wir diesen Weg in den nächsten Jahren gemeinsam sehr erfolgreich gehen können. Ich bin höchst motiviert und sehr gespannt und freue mich darauf, die nächsten Vereinsziele gemeinsam zu entwickeln und zu erreichen!“, meint Frédéric Wüstner abschließend und blickt seinen neuen Aufgaben voller Vorfreude entgegen.

Thomas Huemer, sportlicher Leiter ALPLA HC Hard

„Frédéric ist ein wichtiger Baustein in Richtung Zukunft. Mit seinem unbedingten Willen soll er unsere Deckung weiter stabilisieren und für die nötige Kommunikation sorgen. Durch seine lange erfolgsgeprägte Erfahrung bei uns wird ihm der Wiedereinstieg in Hard sicherlich keine großen Sorgen bereiten. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frédéric eine tolle Integrationsfigur für den gesamten Verein gewinnen und wieder begeistern konnten. Wir freuen uns auf eine fruchtende Zukunft im Jugendbereich.“

Markus Köberle, Geschäftsführer ALPLA HC Hard

„Mit seiner offenen, kommunikativen und kompetenten Art wird er eine große Bereicherung für den ALPLA HC Hard und die Jugend sein. Frédéric ist in seiner Zeit in Hard stets als Vorbild und Arbeiter vorangegangen. Ideale und Werte, die einen zukünftigen Jugendkoordinator auszeichnen. Wir sind unglaublich stolz und zuversichtlich, dass wir mit Frédéric eine tolle Person für den ALPLA HC Hard zurückgewinnen konnten.“

Steckbrief

Name: Frédéric WÜSTNER

Nationalität: österreichisch

Geboren am 7. September 1992

Größe: 1,91m

Position: Rückraum

Wurfhand: rechts

Aktueller Verein: TSV St. Otmar St. Gallen