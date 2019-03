In den Schuhen von Dieter Bohlen

DSDS: Philipp Kanjo kam gestern trotz eines schwierigen Songs weiter – W&W sprach mit dem sympathischen Höchster Entertainer.

Im Flugzeug nach Thailand, wo die verbliebenen 25 Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ ums Weiterkommen kämpfen, bekam Philipp Kanjo seinen Song, den er gestern Abend zum Besten gab. „Als Entertainer habe ich ja viel im Repertoire – im Pop, Rock und vor allem im Schlager sehe ich meine Stärken. Ganz sicher aber nicht, wenn es um Hip Hop geht“, erzählt der Höchster bei seinem Besuch in der W&W-Redaktion. Dass sich der sympathische Barde in „fremden Gewässern“ wohl fühlt, bewies er in der gestrigen Folge aber gleich doppelt. Einerseits überzeugte er die Jury in der thailändischen Phang Nga Bucht, mit seiner mutigen Interpretation des Songs „Casanova“ von Summer Cem & Bausa. Andererseits bewies er auch, dass ihm die „Schuhe“ von Dieter Bohlen im wahrsten Sinn des Wortes keine Nummer zu groß waren. Im Gegenteil, der deutsche Superstar-Juror gab Philipp seine Sneakers, da dieser barfuß vor der Jury stand. „Im Anschluss an den Song sprangen wir ins Wasser. Ich hab komplett vergessen, dass ich Dieters Schuhe anhatte. Er hat das Ganze aber sportlich genommen“, führt der Musiker fort. Als Philipp dann erfuhr, dass er eine Runde weiter war, konnte er sein Glück kaum fassen, zumal der Song ihm im Vorfeld echtes Kopfzerbrechen bereitet hatte. „Man wächst an seinen Herausforderungen, vielleicht hat mir genau das Glück gebracht. Ich habe aber nicht vor, Rap und Hip Hop in Zukunft in mein Repertoire aufzunehmen“, erzählt der 28-Jährige.