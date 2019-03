DSDS: Philipp aus Höchst (28) konnte die Jury überzeugen

Am Samstagabend startete der Auslands-Recall von „Deutschland sucht den Superstar”. Mit dabei: Philipp Kanjo aus Höchst, der die Jury von sich überzeugen konnte.

Dieter Bohlen war begeistert von Philipps Treffsicherheit: “Vielleicht lag das wirklich an den Schuhen. Du hast so einen Kick gekriegt. Du hast die Töne so gut getroffen, von euch dreien, am besten!”