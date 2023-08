"In den Playoffs ist alles möglich"

Die Dornbirn Indians haben erneut einen Platz im Halbfinale der österreichischen Baseball Bundesliga gesichert und damit zum siebten Mal in Folge die Playoffs erreicht.

In "Vorarlberg LIVE" zeigte sich Stefan Hintermann erfreut über die erneute Teilnahme der Indians an den Playoffs. "Es ist etwas ganz Besonderes, jedes Mal im Halbfinale zu stehen. Wie in allen Sportarten ist der Grunddurchgang wichtig, aber die wahre Freude beginnt erst in den Playoffs", sagte er.