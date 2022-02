"In den nächsten Jahren wird Vorarlberg groß absahnen"

Patrick Ortlieb, Olympiasieger in der Abfahrt 1992, hat 30 Jahre nach seinem Triumph bei "Vorarlberg LIVE" über Olympia, den ÖSV, Kathi Liensberger und die Vorarlberger Ski-Zukunft gesprochen.

Exakt 30 Jahre nach seinem Erfolg bei den Spielen in Albertville erinnert sich der Olympiasieger, wie er damals mit Startnummer 1, und von vielen Experten und Athleten unterschätzt, eine Zeit hinlegte, die im Abfahrts-Gold bescherte.

Und natürlich geht der Gewinn einer olympischen Goldmedaille an niemandem spurlos vorüber, wie Ortlieb schildert.

Österreich hält aktuell bei zehn olympischen Medaillen in Peking. Wie Patrick Ortlieb diese Zwischenbilanz einschätzt, und was er sich in den restlichen Bewerben vor allem von den Alpinen erwartet, war natürlich ebenfalls Thema.