In den Judosport schnuppern

Der UJC Dornbirn lädt ab sofort wieder zum Judo-Schnupperkurs.

Dornbirn. Ab dieser Woche gibt es für Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder die Möglichkeit in die Sportart Judo zu schnuppern. „Die ersten Einheiten können völlig unverbindlich und kostenlos besucht werden, damit sich Kinder und Eltern sowie Interessierte einen ersten Eindruck vom Judosport machen können“, betont UJC-Obmann Reinhold Böhler.

Der Anfängerkurs für Jugendliche und Erwachsene findet immer am Dienstag in der Turnhalle des SPZ (Schulgasse 40), von 19.45 – 21.15 Uhr statt. Der Trainingsbeginn war bereits vergangene Woche. Der Anfängerkurs für Kinder, der immer am Freitag im Olympiazentrum Dornbirn (Höchsterstraße 82) von 15.15 (Eintreffen) bis 17.00 Uhr stattfindet, startet erstmals diesen Freitag, 22. September.