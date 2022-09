In den Judosport schnuppern

Der UJC Dornbirn lädt zum alljährlichen Judo-Schnupperkurs.

Dornbirn. Kürzlich rührten die Nachwuchs-Judokas vom UJC Dornbirn auf den Wochenmärkten in Lustenau und Dornbirn kräftig die Werbetrommel. In Kürze startet der neue Schnupperkurs für Anfängerinnen und Anfänger. „Die ersten Einheiten können völlig unverbindlich und kostenlos besucht werden, damit sich die Kinder und Eltern einen ersten Eindruck von dieser Sportart machen können“, betont UJC-Obmann Reinhold Böhler.

Ab 15. September können Neugierige immer freitags den Judosport kennenlernen. Willkommen sind Mädchen und Buben ab sechs Jahren und als Grundausstattung reichen ein T-Shirt und eine Turnhose bzw. Jogginghose völlig aus. „Natürlich sind auch die Eltern eingeladen, zu bleiben und sich ein Bild von unserer Sportart und vom Training zu machen. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass Kinder eine sinnvolle und verantwortungsvolle sportliche Tätigkeit ausüben, der Judosport ist dazu ideal“, so der engagierte Obmann.

Der Anfängerkurs bietet unter anderem Freude an der Bewegung, Kraft und Kondition, Verantwortung und Respekt für den Gegner, Selbstbeherrschung und Disziplin und die Kinder lernen richtiges „Fallen“ und nach klaren Regeln zu kämpfen. Treffpunkt zur ersten Einheit ist in der Turnhalle der Mittelschule Bergmannstraße (Eingang zur Turnhalle Richtung Nachbauerstraße) am Freitag, 16. Sept. 2022, 15.15 Uhr, dann geht es spielerisch weiter bis 17.00 Uhr. Die darauffolgenden Einheiten finden im Olympiazentrum in Dornbirn statt. (cth)