In den feschen Sommer wird mit dem Fesch’markt gestartet

Vom 10. bis 12. Juli 2020 finden sich mehr als 60 Aussteller im Pförtnerhaus Feldkirch ein. Der Grund: Der Fesch'markt findet zum zehnten Mal in Vorarlberg statt. Wir waren vor Ort und haben uns angeschaut, was das Marktfestival für Design, Food und Lifestyle dieses Jahr für uns parat hält.

Am Freitag startet der Fesch'markt in Feldkirch. Start-ups, Nachwuchsdesigner und Junggastronom aus Kunst, Mode, Möbel, Kosmetik, Kids, Sport, Papeterie, Schmuck, Vintage, Delikatessen sowie das Streetfoodfesch’t verwöhnen Besucher mit handgefertigten Produkten.

Isle of Records Vinyl-Flohmarkt x Fesch'markt

Am Freitag findet im ein Vinyl-Flohmarkt statt, der von den beiden Tennisgrößen von Isle of Records gehostet wird. Der neue Vinylstore auf der Insel Lindau wurde von Leif und Merkel gegründet. Leif hat populäre Musikwissenschaften an der Humboldtuniversität Berlin studiert, Merkel legt seit über 25 Jahren Platten in Clubs und bei Partys auf. An Tonträgern fahren die beiden mit Lps, Samplern, Compilations, Maxis, Singles sowie einem kleinen Sortiment an CDs und Tapes auf.