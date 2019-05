In Dafins wird gebaggert und geforscht

Spatenstich für den Bau von zwölf gemeinnützigen Wohnungen.

Zwischenwasser. Nach der Fertigstellung der ersten gemeinnützigen Wohnanlage direkt im Muntlixer Zentrum, konnte nun (endlich) auch mit dem Projekt im Ortsteil Dafins begonnen werden. Die ursprüngliche Planung geht dabei auf das Jahr 2015 bzw. 2016 zurück, ein erster Baubescheid erfolgte bereits 2017. Längere Abklärungen und Diskussionen um das Projekt an sich und vor allem bezüglich der Zufahrtsstraße brachten die Verzögerung mit sich. Vorläufig ist das Grundstück über ein Notwegerecht erschlossen, durch einen Grundabtausch mit den direkten Anrainern wird die Zufahrtsstraße dann aber in Gemeindeeigentum übergehen und entsprechend an das Kanalnetz angeschlossen. Um die Beeinträchtigung der Nachbarn durch Staub möglichst gering zu halten, ist beabsichtigt zeitnah einen Kiesbelag aufzubringen. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt die Asphaltierung sowie die Errichtung einer Beleuchtung.