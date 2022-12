In Bregenz geht es um hunderte Millionen

Sandra Schoch, Vizebürgermeisterin Bregenz, war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Am Donnerstagabend hat die Bregenzer Stadtvertretung trotz teils heftiger Kritik im Vorfeld den Voranschlag für das kommende Jahr beschlossen. Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) reichte am Freitag in einer Presseaussendung die konkreten Zahlen nach: Ausgaben in der Höhe von 120,1 Millionen Euro stehen Einnahmen in Höhe von 115,1 Millionen Euro gegenüber.